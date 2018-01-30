В Башкирии ужесточат требования по выдаче участков на соцобъекты без торгов

Проект, который планирует реализовать инвестор, должен обязательно входить в одну из государственных программ. Объем частных инвестиций в проект для социально-культурных объектов должен составлять не менее 100 миллионов рублей, для коммунальных - не менее 200 млн руб. При этом собственные средства инвестора должны составлять не менее 10 процентов от общей суммы вложений.