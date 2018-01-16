В Уфе будут изымать земельные участки для продолжения улицы Мушникова

Мэрия Уфы планирует начать строительство продолжения улицы Георгия Мушникова на участке от улицы Михаила Шолохова до Сельской Богородской. На официальном сайте управления земельных и имущественных отношений размещена информация о том, что мэрия планирует передать в бессрочное пользование пять земельных участков общей площадью 28,9 тыс. кв. м. в Калининском районе Уфы. Три земельных участка находятся на улице Георгия Мушникова, два - на улице Сельской Богородской в микрорайоне Инорс.