В Башкирии осудили главу сельсовета за три земельных участка

Он помог получить землю третьим лицам незаконно.

Приговором Кушнаренковского районного суда Башкирии бывший глава Старотукмаклинского сельсовета Кушнаренковского района Башкирии Камиль Кабиров был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

В ходе проверки правоохранительными органами было установлено, что он совершил действия, способствовавшие отчуждению земельных участков из муниципальной собственности в пользу третьих лиц из корыстной или иной личной заинтересованности.

По просьбе общих знакомых, сложившихся межличностных отношений и личной заинтересованности в 2008 году он дал указание подчиненному сотруднику изготовить и выдать выписки из похозяйственной книги с заведомо ложными данными о наличии у трех жителей Уфы прав на земельные участки. На основании данных выписок указанными лицами была осуществлена государственная регистрация права собственности на земельные участки, расположенные в границах с. Новые Тукмаклы Кушнаренковского района, общей площадью свыше 90 соток. Сумма причиненного муниципалитету ущерба превысила 900 тысяч рублей.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности Дюртюлинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РБ в отношении Кабирова. были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 285 УК РФ.