Мэрия Салавата о выдаче участка семье в низине: Сами могли отказаться!

Администрация Салавата прокомментировала ситуацию с выделением участка многодетной семье Елисеевых. В мэрии проблемы не видят и подчеркивают, что семья могла отказаться от участка, но не сделала этого. Чиновника же, который, по словам главы, пытался помочь семье, уволили в связи с утратой доверия.

В ответе на запрос Медиакорсети администрация города сообщила, что участок, выделенный семье Елисеевых, комиссия определила "как один из участков с наиболее ровным рельефом". В мэрии подчеркивают, что глава семьи Юрий Елисеев не отказался от предложенного участка, хотя имел возможность сделать это.

- Размещение данного земельного участка соответствует проекту планировки и проекту межевания микрорайона № 6 и № 8 жилого района "Юлдашево", - следует из ответа администрации. - Данный проект...выполнен с учетом материалов топографической съемки и разработан специализированной организацией, имеющей соответствующие допуски СРО.

Что касается строительства отсутствующих инженерных коммуниакаций и дорог, то чиновники сообщили, что все это предусмотрено проектом планировки и межевания. Однако денег на это как всегда нет. Более того, проект еще даже не прошел государственную экспертизу.

- Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры микрорайонов № 6 и № 8...возможно после положительного заключения государственной экспертизы..., включения в республиканскую адресную инвестиционную программу и по мере финансирования, - следует из ответа мэрии.

В мэрии также добавили, что бывший вице-мэр Виталий Муравьев, который, по словам Юрия Елисеева, начал разбираться в ситуации семьи и пошел ей навстречу, был уволен "по утрате доверия".

Напомним, участок в 10 соток в микрорайоне "Юлдашевский" многодетная семья Елисеевых получила в начале декабря 2015 года. Территория в это время была завалена снегом и, по словам Юрия Елисеева, осмотреть ее как следует было невозможно. Семья за неимением лучшего варианта согласилась. Однако когда снег растаял, выяснилось, что земля расположена в низине и постоянно затапливается водой. И даже за то, чтобы подключить свет, сетевики требуют с семьи 1,2 миллиона рублей.