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Уфимец уехал в Корею судить соревнования на Олимпиаде

28 января 2018, 16:52
Тимур Еникеев будет судить соревнования по горным лыжам.

До старта Олимпиады в Пхенчхане осталось 11 дней. Медиакорсеть связалась с судьей первой категории по горным лыжам Тимуром Еникеевым, который уже находится в Корее.

- Я буду обслуживать скоростные горнолыжные дисциплины на олимпийском объекте Джонсьён, - рассказал Тимур Еникеев. - На данный момент завершается создание олимпийских трасс. 1 февраля мы передаем готовую на 100% трассу на тестирование корейской национальной сборной по горным лыжам, а также комиссии FIS. По результатам этих тестирований трасса будет аккредитована для проведения олимпийских соревнований. В Корею из Башкирии приедут несколько судей, четверо, включая меня, из Уфы.

Тимур Еникеев - судья первой категории по горным лыжам, участвует в судействе масштабных соревнований на территории России с Олимпиады в Сочи. В 2017 поехал с командой русских судей судил Кубок мира в Южной Корее.

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