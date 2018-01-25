Стало известно, кто из Уфы поедет на Олимпиаду в сборной России по хоккею

Стало известно, кто из Уфы поедет на Олимпиаду в сборной России по хоккеюВидео
Вчера, 18:45Татьяна Майорова
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Уфу представит 31-летний защитник Андрей Зубарев.
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Видео: youtube.com
Сюжеты: Видео, Наши в Пхенчхане
Сегодня, 25 января, в соцсетях появилась видеопрезентация сборной России по хоккею, которая будет представлять нашу страну на предстоящей зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
В состав сборной команды страны попал защитник Андрей Зубарев, который является уроженцем столицы Башкирии, воспитанником клуба «Салават Юлаев».
В сборную также вошел бывший игрок «Салавата Юлаева» - нападающий Кирилл Капризов.
Напомним, зимние Олимпийские игры стартуют в корейском Пхенчхане уже совсем скоро, 9 февраля.
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