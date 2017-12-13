Стало известно, сколько получат башкирские спортсмены за победу в Олимпиаде
Сегодня, 16:32СпортКонстантин Климов
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Соответствующий указ подписал глава Башкирии Рустэм Хамитов.
Глава Башкирии подписал указ о поощрении спортсменов, представляющих Башкирию на международных соревнованиях. Введённые "ставки" будут действовать до 2021 года включительно.
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Согласно документу, за первое, второе и третье место на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских играх спортсмены получат от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей. За медали, полученные на юношеских Олимпийских играх из бюджета Башкирии будет выплачено от 150 до 250 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, что у башкирских спортсменов есть все шансы принять участие в играх.
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