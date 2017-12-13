Стало известно, сколько получат башкирские спортсмены за победу в Олимпиаде

Соответствующий указ подписал глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Глава Башкирии подписал указ о поощрении спортсменов, представляющих Башкирию на международных соревнованиях. Введённые "ставки" будут действовать до 2021 года включительно.

Согласно документу, за первое, второе и третье место на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдолимпийских играх спортсмены получат от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей. За медали, полученные на юношеских Олимпийских играх из бюджета Башкирии будет выплачено от 150 до 250 тысяч рублей.