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ФК «Уфа» открыл свой канал в Telegram

28 января 2018, 15:59
Здесь появляются не только официальные новости.

Футбольный клуб «Уфа» открыл свой канал в Telegram. Сообщение об этом появилось на официальной странице клуба Вконтакте.

- Там будут размещаться не только официальные новости, но и различные слухи, а также всё самое интересное, что напрямую связано с «Уфой», - сообщили в клубе. - Теперь вы будете узнавать новости о любимой команде самыми первыми!

Действительно, помимо официальной информации в телеграм-канале можно увидеть и неофициальные сообщения.

- Анюкова в «Уфе» не будет, - например, вчера написали на канале ФК «Уфа» в Telegram. - По информации некоторых СМИ, клуб интересовался защитником «Зенита», однако сегодня 35-летний Александр стал играющим тренером «Зенита»-2.

А сегодня из этого канала можно было узнать о возможном интересе уфимского клуба к полузащитнику «Партизана» Марко Евтовичу. Правда, сам игрок желает играть в Западной Европе.

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