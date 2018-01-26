Юрий Шевчук о Владимире Высоцком: Я осиротел, когда его не стало

- Я учился на худграфе, в день его смерти мы оформляли школу в башкирской глубинке, в горах. Урал, озеро, красотища… У нашей бригады был приемник, он все время работал, и угадай с трех раз, что мы слушали? «Голос Америки», музыкальные программы, рок-н-ролл. В час или два ночи прерываются передачи: умер Владимир Семенович Высоцкий. Я просто осиротел. У меня будто в одно мгновенье правду украли. Я вышел куда-то в лес, надрался там, сел на каком-то камне на берегу озера. Ночь, лунище… Это была настоящая личная трагедия. Не хочу дальше рассказывать, насколько сильная. И я первый раз в жизни тогда написал свои какие-то строчки. До этого ничего не писал никогда. И может, зря написал, потому что поэт из меня, конечно, так себе...