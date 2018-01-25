ХК «Салават Юлаев» расторг контракт с Леонидом Вайсфельдом

Кто займет его место, в клубе пока не сообщают.

ХК «Салават Юлаев» расторг контракт с генеральным менеджером Леонидом Вайсфельдом. Сообщение об этом сегодня появилось на официальном сайте клуба. Отмечается, что контракт расторгнут «по соглашению» сторон.

- Наш клуб благодарит Леонида Владленовича за проделанную работу и желает дальнейших успехов в карьере, - говорится в сообщении.

Информацию о том, кто займет его место, в клубе пока не комментируют.

Отметим, что в ноябре прошлого года болельщики обратились с петицией к главе республики Рустэму Хамитову с просьбой расторгнуть контракт с господином Вайсфельдом и его командой, так как они, по мнению заявителей, были главными виновниками беспредела, который творился в клубе.

Напомним, что Леонид Вайсфельд с сезона 2015/2016 занял должность генерального менеджера ХК "Салават Юлаев".

Спортивный журналист Усман Ямгуров считает сегодняшний день "самым счастливым днем для болельщиков Башкортостана":

- Это отличное решение. Я с самого начала сообщал везде, где мог, что делается большая ошибка руководством хоккейного клуба, пригласившего этого человека в Уфу. До нас он руководил в четырех клубах. Но эти команды во время его руководства, не добивались успеха, а когда он уходил – поднимались. Например, екатеринбуржский «Автомобилист» в этом году успешно играет. Нужно отметить, что это, конечно, человек не с улицы, в свое время он был неплохим арбитром. Однако, как руководитель, как человек, который знает именно игровой хоккей, а не судейство – здесь, конечно, он далек от совершенства. Ему трудно работать в таком клубе, как «Салават Юлаев». Наш клуб один из богатейших клубов. Такие бешеные деньги выделяются, чтобы побеждать, а не еле-еле в конце сезона заскочить шестнадцатым клубом в плей-офф.

- К сожалению, у нас в республике нет людей, которые бы донесли до главы республики, что только выделением денег нельзя добиться победы. Что Рахимов был, что Хамитов. До этих людей не доходит, что надо найти хорошего менеджера. Лучше бы, конечно, своих воспитали. Например, у нас прекрасный Дима Денисов работает в Нефтекамске. Это человек, который в свое время был в сборной России, участвовал в Олимпийских играх. Сейчас он уже 10 лет работает менеджером. Он этот рынок знает лучше, чем Вайсфельд, например. А в хоккее понимает, в 10 раз лучше, чем Вайсфельд. Таких людей надо поддержать, а не надо сажать такого человека, который бы охранял мешок с деньгами и через покупку ненужных игроков отмывал бы деньги. Сейчас в «Салавате Юлаеве» даже на две полноценные пятерки не хватает игроков высокого класса, хотя это должно быть минимумом, - считает Усман Ямгуров.