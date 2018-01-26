ХК «Торос» расторг контракты с главным тренером и тренером вратарей

Напомним, на этой неделе «Салават Юлаев» расторг контракт с генеральным менеджером клуба Леонидом Вайсфельдом. В клубе это объяснили изменением вектора развития «Салавата Юлаева», позже стало известно, что должность Вайсфельда была упразднена, а подбором игроков будет заниматься отдел скаутов.