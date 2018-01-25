Что сказал Леонид Вайсфельд после своего увольнения из ХК "Салават Юлаев"Видео
Сегодня, 15:27Разиф Абдуллин
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Первое интервью бывший генеральный менеджер клуба дал телепрограмме "Вести Башкортостан".
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Видео: gtrk.tv
Сюжеты: Болеем за наших, Видео
О своем увольнении генеральный менеджер ХК "Салават Юлаев" Леонид Вайсфельд узнал сегодня утром.
- Утром меня вызвал директор и сказал, что в связи с изменением вектора развития клуба принято такое решение, что мы расстаемся, - сказал он в интервью программе "Вести Башкортостан". - И всё, больше ничего не знаю.
- Мы профессионалы так же, как игроки, тренеры. Это понятно, что могут взять на работу, могут уволить. Всё цивилизованно, - добавил Леонид Вайсфельд.
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