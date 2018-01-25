В России в 2018 году лекарства станут дороже на 7%

В этом году в России ожидается рост цен на лекарства, сообщают «Известия». Дело в том, что в прошлом году производители стали выпускать более дорогие медикаменты. За 10 месяцев прошлого года объем российского фармацевтического рынка страны вырос на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 1,07 трлн руб. В натуральном выражении он увеличился только на 3,2% - до 4,72 млрд руб., сообщает издание со ссылкой на данные минпромторга.
Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что это говорит о росте отпускных цен на лекарства. Они увеличились на 7%.
Отметим, что ранее сообщалось о том, что в 2017 году в стране рекордно - на 1,8% снизились цены на важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Как отмечают некоторые эксперты, производители увеличивают цены, так как пытаются компенсировать недополученную выгоду из-за госрегулирвоания в сфера жизненно важных препаратов.