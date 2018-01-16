В России рекордно снизились цены на жизненно важные лекарства - СМИ

Снижение составило 1,8%. Это рекордный показатель за пять лет.

В России по итогам 2017 года резко снизились аптечные цены на жизненно важные лекарства, сообщают «Известия» со ссылкой на Росздравнадзор. По данным издания, снижение составило 1,8%. Это рекордный показатель за пять лет. Ранее снижение цен фиксировалось на 0,6% в 2013 году. После этого отмечался только рост цен. Так, в 2016 году цены на лекарства выросли на 1,4%.

На 2,1% подешевели препараты из ценовой категории до 50 руб, на 1,9% - препараты стоимостью от 50 до 500 руб, на 1% - препараты дороже 500 руб. При этом в 2016 году отмечался рост по тем же категориям на 1,6%, 1,3% и 0,9% соответственно. В 2017-м уровень оптовых цен снизился на 1,5%.

В минздраве отметили, что лекарства из перечня ЖНВЛП дешевеют за счет государственного регулирования и мониторинга цен на эту категорию.