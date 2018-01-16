Минздрав Башкирии пояснил,почему в психбольнице в Уфе не получали лекарства

В минздраве Башкирии пояснили, почему пациенты республиканской психиатрической больницы временно перестали получать нужные им лекарства. В ведомстве сообщили, что задержка возникла из-за передачи контроля за выдачей препаратов МВД Башкирии. Из-за этого пришлось переоформлять все документы.

Функции контроля за выдачей психотропных веществ были переданы МВД согласно указу президента России от 5 апреля 2016 года. Ранее этим занималась Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, однако в прошлом году она была упразднена.

Согласно федеральному закону, принятому для предотвращения задержек в обеспечении лекарствами, все разрешительные документы нужно было переоформить до 1 января 2018 года. Сделать это непосредственно к этой дате, как следует из ответа минздрава, не удалось. В связи с этим после новогодних праздников на несколько дней возникли задержки в получении лекарств.

Как уточнили в минздраве Башкирии, с 9 по 12 января в психиатрическую больницу за рецептами на нужные им препараты обратились 26 жителей Уфы. Всем им выписаны рецепты на аналоги нужных препаратов.