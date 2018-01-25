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Тест: Все ли вы знаете о вузах Башкирии и жизни студентов?

25 января 2018, 09:42
Сегодня, 25 января, в Татьянин день, Медиакорсеть предлагает читателям проверить, насколько хорошо они знакомы со студенческой тематикой.
Тест: Все ли вы знаете о вузах Башкирии и жизни студентов?
25 января, когда христиане прославляют Святую Татьяну, российское студенчество празднует свой «профессиональный праздник» - День студентов. Практически все, кому довелось быть студентами, вспоминают эту пору как самую лучшую в своей жизни. Предлагаем нынешним и бывшим студентам ответить на несколько вопросов. Наверняка некоторые интересные факты станут для вас открытием.
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#Студенты#Татьяна Майорова,#Тесты
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