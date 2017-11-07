Уфимские студенты вошли в сотню лучших инженеров в авиационной отрасли

Эльвиру Асбапову и Ниязу Диваеву предстояло спроектировать новую деталь.

На всероссийском конкурсе «Топ-100 лучших инженеров России в авиационной отрасли», прошедшем в Ульяновске, стали студенты из Уфы, сообщили в пресс-службе Уфимского государственного авиационного технического университета. Третьекурсник и магистрант УГАТУ Эльвир Асбапов и научный руководитель Нияз Диваев с успехом прошли все этапы технического конкурса и заняли первое и второе места в номинации «Моделирование (CAD)». Участникам нужно было спроектировать новую деталь.