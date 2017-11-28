«Ла-ла Ленд» по-башкирски: студенты сняли мюзикл про свою аварийную общагу

Студенты Стерлитамака выложили в интернет ироничный музыкальный видеоролик о ситуации в аварийном 4-м корпусе своего общежития.

Первокурсники Стерлитамакского колледжа культуры и искусства представили видеоролик, подготовленный на основе их выступления во время нынешнего посвящения в студенты. На сей раз ребята выбрали для выступления весьма злободневную тему. Как оказалось, после того, как основной корпус Стерлитамакского колледжа искусств был признан аварийным, студенты были вынуждены переехать учиться в здание общежития.

- Там нет условия для обучения, самим педагогам приходится искать место для занятий, так как для проведения практических предметов (хореографии, режиссуры, актёрского мастерства) нет условий. Комнаты маленькие, протекает крыша, студенты постоянно болеют, везде плесень, бегают крысы и мыши, - рассказал студент колледжа Влад Арсланбеков. - Плесень в помещении усугубила положение одной из студенток, болеющей бронхитом.

По их словам, в обещанном колледжу новом здании, расположенном на проспекте Ленина, даже не начался ремонт. Когда ситуация может сдвинуться с мертвой точки, неизвестно. Студенты очень надеются, что их творческое видеообращение поможет привлечь к их бедственному положению общественное внимание и решить вопрос.

Медиакорсеть будет следить за ситуацией.