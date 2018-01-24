В Уфе художникам вручат башкирского «Оскара»

Справка. Цель проекта «Любимые художники Башкирии» просветительская. Народный рейтинг призван показать всей России и даже за ее пределами, чем живут и что создают наши художники. Проект «Любимые художники Башкирии» открыл много позабытых, но значимых имен в художественной летописи Республики. Также дал возможность художникам-самородкам представить свои работы широкой публике. Особую значимость проекту придает уникальная возможность для любого жителя самых удаленных районов республики познакомиться с работами наших художников, не выходя из дома в он-лайн режиме. Большинство жителей республики ни разу в жизни не видели картин башкирских мастеров кисти, так как выставочные галереи есть только в крупных городах. Но теперь они получили такую возможность, причем доступными стали работы не отдельных мастеров, а всех художников Башкортостана.