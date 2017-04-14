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Уфимские художники - насколько вы искусствовед?
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Весна в БашкирииБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
Тест
Уфимские художники - насколько вы искусствовед?
07:43