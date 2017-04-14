Уфимские художники - насколько вы искусствовед?

В этом тесте вам нужно будет выбрать правильное название картины уфимского художника.

Мы узнали, что популяризатор всего крутого уфимского Наиль Махмутов запускает проект под хештэгом #ЛюбимыеХудожникиБашкирии. В нём путем народного голосования будут определены 50 любимых художников. Призадумавшись, мы поняли, что несмотря даже на масштабную Выставку Достижений Наших Художников и труд милых нашему сердцу галеристов, при попытке вспомнить сами картины, в голове появляется каша из висящего полиэтиленового мешка с кумысом, на фоне вырванных с корнем сосен, летящих неизвестно куда мимо патлатого чувака в клёшах (Крыжевский? Краснов?), недорисованная картина с мальчиком и православным святым (Нестеров, да? или это уже Багров-внук?), а дальше - почему-то три медведя на поваленной борти, яблоко "Башкирская красавица", закрывающая лицо человека в лисьей шапке и много-много банок консервированной буздякской томатной пасты в ряд. Отчего устыдились и попросили Рената "Bootanic" Факиева составить тест, который приведёт вас в галереи и на выставки, а то и за мольберт.