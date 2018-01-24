Стали известны соперники «Уфы» на зимних сборах

9 февраля ФК «Уфа» сыграет два контрольных матча: один с латвийским клубом «Лиепая» (Лиепая), второй – с сербской командой «Чукарички» (Белград). Команда «Лиепая» является чемпионом Латвии 2015 года и обладателем Кубка Латвии 2017 года, прошлый сезон закончила в высшей лиге на 2 месте, в этом сезоне также находится на 2 месте. «Чукарички» - обладатель Кубка Сербии сезона 2014/2015, прошлый сезон команда завершила на 9 месте в чемпионате Сербии, сейчас находится на 5 месте.