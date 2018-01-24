Стали известны соперники «Уфы» на зимних сборах

Футбольный клуб «Уфа» опубликовал расписание предстоящих контрольных матчей.
25 января ФК «Уфа» сыграет с польской командой «Висла» (Плоцк), в прошлом сезоне она заняла 9 место в чемпионате Польши (Экстракласс), в этом сезоне также находится на 9 месте
3 февраля соперником «Уфы» станет чешский клуб «Слован» (Либерец). Эта команда трижды становилась чемпионом Чехии, прошлый сезон закончила на 9 месте в Первой лиге (высшем дивизионе чешского чемпионата), а сейчас находится на 4 месте.
6 февраля «Уфа» сыграет со словацкой командой «Нитра» (Нитра). Соперник уфимцев – один из старейших клубов Словакии (основан в 1909 году), прошлый сезон «Нитра» закончила на 2 месте во Второй лиге, а сейчас находится на 7 месте в Первой лиге.
9 февраля ФК «Уфа» сыграет два контрольных матча: один с латвийским клубом «Лиепая» (Лиепая), второй – с сербской командой «Чукарички» (Белград). Команда «Лиепая» является чемпионом Латвии 2015 года и обладателем Кубка Латвии 2017 года, прошлый сезон закончила в высшей лиге на 2 месте, в этом сезоне также находится на 2 месте. «Чукарички» - обладатель Кубка Сербии сезона 2014/2015, прошлый сезон команда завершила на 9 месте в чемпионате Сербии, сейчас находится на 5 месте.
Напомним, первый контрольный матч в этом году «Уфа» сыграла 22 января с кипрским клубом «Алки» (Ларнака), разгромив его со счетом 7:0. В той игре отличился и новичок команды, нападающий Сейдахмет из Казахстана, он забил первый гол в составе уфимского клуба.