В ФК "Уфа" рассказали, как футболисты встретили Новый год

Пресс-служба ФК "Уфа" подготовила фотоотчет о том, как футболисты клуба отмечали Новый год.

Сейчас в российской Премьер-лиге зимняя пауза, а игрокам ФК «Уфа» предоставлен месячный отпуск. Они активно отдыхают и делятся снимками в социальных сетях.

Тренер ФК «Уфа» Виллиам де Оливейра по бразильской традиции встретил Новый год в белой одежде в кругу самых близких.

Фото: fcufa.pro

Кехинде Фатаи 2018-год отметил в столице Франции. В Париж нигерийский форвард «Уфы» отправился вместе с сынишкой.

Фото: fcufa.pro

Александр Беленов после «медового месяца» на Мальдивах отправился в Белгород, где встретил Новый год в кругу близких друзей.

Фото: fcufa.pro

Сильвестр Игбун отметил Новый год дома в Нигерии.

Фото: fcufa.pro

Джемал Табидзе отпраздновал Новый год в семейной обстановке.

Фото: fcufa.pro

Боян Йокич вернулся из Таиланда в Словению и встретил 2018-й год в новом имидже.

Фото: fcufa.pro

Азамат Засеев традиционно отметил Новый год дома в Осетии.

Фото: fcufa.pro

Гиорги Шелия встретил 2018-й год под шквал праздничного салюта в Тбилиси.

Фото: fcufa.pro

Алексей Чернов проводит новогодние праздники в кругу близких друзей.