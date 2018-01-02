В ФК "Уфа" рассказали, как футболисты встретили Новый год

Сейчас в российской Премьер-лиге зимняя пауза, а игрокам ФК «Уфа» предоставлен месячный отпуск. Они активно отдыхают и делятся снимками в социальных сетях.
Тренер ФК «Уфа» Виллиам де Оливейра по бразильской традиции встретил Новый год в белой одежде в кругу самых близких.
Кехинде Фатаи 2018-год отметил в столице Франции. В Париж нигерийский форвард «Уфы» отправился вместе с сынишкой.
Александр Беленов после «медового месяца» на Мальдивах отправился в Белгород, где встретил Новый год в кругу близких друзей.
Сильвестр Игбун отметил Новый год дома в Нигерии.
Джемал Табидзе отпраздновал Новый год в семейной обстановке.
Боян Йокич вернулся из Таиланда в Словению и встретил 2018-й год в новом имидже.
Азамат Засеев традиционно отметил Новый год дома в Осетии.
Гиорги Шелия встретил 2018-й год под шквал праздничного салюта в Тбилиси.
Алексей Чернов проводит новогодние праздники в кругу близких друзей.