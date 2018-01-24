Главное
Все новости
«Салават Юлаев» - «Йокерит»: равная борьба, ошибка в обороне и буллиты
24 января 2018, 17:52
Смотрите видеорепортаж с домашнего матча «Салавата Юлаева» с финским клубом «Йокерит».
Сюжет
Болеем за наших
Игра прошла на льду «Уфа-Арены» 23 января.
Материалы по теме
Стал известен бюджет ХК «Салават Юлаев» и других клубов Востока
«Салават Юлаев» сенсационно обыграл московский «ЦСКА»
"Салават Юлаев" - "Слован": Как прошел матч в Уфе
#Болеем за наших
#Александр Лозгачев
#Видео
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48