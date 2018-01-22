"Салават Юлаев" - "Слован": Как прошел матч в Уфе

"Салават Юлаев" - "Слован": Как прошел матч в УфеВидео
Сегодня, 15:16Александр Лозгачев, Разиф Абдуллин
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Уфимец Александр Лозгачев с помощью видео передает атмосферу матча "Салават Юлаев" - "Слован" 21 января в Уфе.
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Видео: Александр Лозгачев, Вконтакте
Сюжеты: Видео, Болеем за наших
Смотрите и наслаждайтесь))
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