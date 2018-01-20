«Салават Юлаев» сенсационно обыграл московский «ЦСКА»

Счет матче в первом периоде открыл Энвер Лисин, во второй 20-минутке – Илья Зубов. За шесть минут до финальной сирены Михаил Науменков смог сократить отставание, но уфимцы удержали победный счёт. Игра благодаря шайбам Лисина и Зубова вышла на 2:1. Команда Эркки Вестерлунда набрала 83 очка в 52 матчах. Таким образом «Салават» вышел в лидеры дивизиона Чернышёва, опередив «Авангард». Следующий матч состоится уже сегодня – с братиславской командой «Слован».