Стал известен бюджет ХК «Салават Юлаев» и других клубов Востока

Уфимский «Салават Юлаев» среди клубов Восточной конференции по величине бюджета оказался на третьей строчке рейтинга с суммой в 1,3 млрд рублей, что по мнению издания, никак не увязывается с седьмым местом в турнирной таблице.

Больше бюджеты лишь у «Металлурга» (1,5 млрд), и у «Ак Барса» (1,6млрд), при этом к казанцам вопросов быть не может, так как клуб лидирует на Востоке, а вот «Магнитка» лишь на пятом.