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В Уфе откроют предвыборный штаб Бориса Титова

23 января 2018, 16:51
Это произойдет 25 января.

В четверг, 25 января, в Уфе откроется штаб кандидата в президенты России Бориса Титова. Об этом Медиакорсети сообщил руководитель штаба - гендиректор компаний «Долговой дом «Русина» и ЧОП «Пантера» Руслан Гиндуллин.

- Штаб откроем на улице 50 лет СССР, 48/1 в 11 часов, - сказал он. – Совместим это с проведением круглого стола «Недоступное кредитование. Проценты по кредитам для населения и бизнеса. Сравнение с другими странами.»

Напомним, руководитель «Партии Роста» Борис Титов 18 января сообщил журналистам, что собрал необходимые 100 000 подписей в поддержку своего выдвижения кандидатов в президенты России, ранее передавало РИА Новости. В том числе поступили и подписи из Башкирии.

Одним из доверенных лиц Бориса Титова стал генеральный директор ООО «КИЦ «Лигас» Виктор Петров из Башкирии.

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