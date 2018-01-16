Штаб Ксении Собчак в Уфе возглавил глава местного отделения РПР-Парнас

Уфимский предвыборный штаб кандидата в президенты России Ксении Собчак возглавил председатель регионального отделения «РПР-Парнас» Рафик Дусалиев.

О том, что Дусалиев возглавил штаб Собчак в Уфе, сообщает газета "Коммерсантъ" в Уфе со ссылкой на сайт sobchakprotivvseh.ru.

Рафик Дусалиев - адвокат. Он запомнился тем, что пытался участвовать в конкурсе на должность главы администрации Уфы в 2014 году. Также он безуспешно пытался оспорить условия его проведения в суде.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. На сегодня ЦИК России принял документы 13 кандидатов, которые ведут сбор подписей. Среди наиболее весомых фигур - действующий президент страны Владимир Путин, кандидат от КПРФ директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин (зарегистрирован), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (зарегистрирован), сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак и лидер «Партии Роста» Борис Титов.