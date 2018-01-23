Список доверенных Путина пополнился ещё двумя жителями Башкирии

Теперь представлять интересы кандидата Путина будут четыре известных деятеля Башкирии.

Список доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах пополнился ещё двумя известными в Башкирии людьми. В опубликованном сегодня списке из 154 фамилий фигурируют уфимцы Рушанна Бабич и Александр Андреев.

Народная артистка РБ Рушанна Бабич за время карьеры сыграла более чем в 40 спектаклях и в шести кинофильмах.

Вторым в списке стал директор аэропорта Уфа Александр Андреев. В столицу Башкирии Андреев перебрался в 2013 году, когда стал заместителем директора аэропорта. До переезда в Уфу, Александр Андреев окончил Академию гражданской авиации, корпоративный университет международной ассоциации воздушного транспорта (IATA, Монреаль, Канада) по специальности «Управление безопасностью эксплуатационной деятельности авиапредприятия» и работал в «Аэрофлоте». Руководителем уфимского аэропорта назначен в 2014 году.