Продажи водки в России выросли, а не снизились – СМИ

Издание приводит данные Росалкогольрегулирования: розничные продажи водки в прошлом году в России в соответствии с декларациями выросли на 2,4%, с 70,5 млн декалитров (дал) до 72,2 млн дал.
Представитель Росалкогольрегулировая в беседе с «Интерфаксом» заявил, что появившаяся ранее информация в СМИ о снижении розничных продаж алкоголя не соответствует действительности. Это произошло потому, по его словам, что вывод о падении продаж был сделан из-за некорректных сравнений объёмов реализации с показателями предыдущего года, представленными по Росстату. Эти данные были взяты согласно цифрам в ЕГАИС, но розничные продажи на селе были подключены к этой системе только с июля 2017 года. А значит сравнивать объемы продаж алкоголя правильно пока только по декларациям. Данные ЕГАИС будут приемлемы для сравнения только в 2019 году.
Согласно данным деклараций, продажи ликеро-водочных изделий крепостью более 25 градусов в 2017 году составили 5,6 млн дал против 5,1 млн дал годом ранее (рост на 9,5%), коньяка - 10,4 млн дал против 9,7 млн дал (рост на 7,2%), плодовых (фруктовых) вин - 11,3 млн дал против 6,2 млн дал в 2016 году (рост на 81%).