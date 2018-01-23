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Продажи водки в России выросли, а не снизились – СМИ

23 января 2018, 17:11
«Новые Известия» приводят данные Росалкогольрегулирования, которые опровергают информацию о снижении продаж водки в стране.

Издание приводит данные Росалкогольрегулирования: розничные продажи водки в прошлом году в России в соответствии с декларациями выросли на 2,4%, с 70,5 млн декалитров (дал) до 72,2 млн дал.

Представитель Росалкогольрегулировая в беседе с «Интерфаксом» заявил, что появившаяся ранее информация в СМИ о снижении розничных продаж алкоголя не соответствует действительности. Это произошло потому, по его словам, что вывод о падении продаж был сделан из-за некорректных сравнений объёмов реализации с показателями предыдущего года, представленными по Росстату. Эти данные были взяты согласно цифрам в ЕГАИС, но розничные продажи на селе были подключены к этой системе только с июля 2017 года. А значит сравнивать объемы продаж алкоголя правильно пока только по декларациям. Данные ЕГАИС будут приемлемы для сравнения только в 2019 году.

Согласно данным деклараций, продажи ликеро-водочных изделий крепостью более 25 градусов в 2017 году составили 5,6 млн дал против 5,1 млн дал годом ранее (рост на 9,5%), коньяка - 10,4 млн дал против 9,7 млн дал (рост на 7,2%), плодовых (фруктовых) вин - 11,3 млн дал против 6,2 млн дал в 2016 году (рост на 81%).

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#Новости#Розничная продажа алкоголя#Алкоголь#Рустэм Башкирцев#Экономика
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