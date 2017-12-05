В Башкирии полицейские изъяли более двух тысяч литров паленого алкоголя

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Спиртосодержащую продукцию изъяли в Стерлитамакском районе республики.
Полицейские изъяли более двух тысяч литров паленого алкоголя, производственное оборудование и различные ингредиенты для производства алкоголя и тару у 33-летнего жителя села Бельское, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
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33-летний мужчина хранил в своем гараже более 200 литров спиртосодержащей продукции. Оказалось, что мужчина покупал алкоголь у 32-летнего жителя села Наумовка, на частном подворье которого полицейские обнаружили подпольный цех по разливу нелегального алкоголя. В итоге полицейские изъяли более двух тысяч литров спиртосодержащей продукции. По факту незаконного предпринимательства возбуждено уголовное дело.
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