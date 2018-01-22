В Уфе в «Пятерочке» заставили оплатить бутылку водки, разбитую ребенком

Молодая мама утверждает, что стеллаж со спиртным был слишком близко расположен к проходу, в котором стояла очередь.

Неприятный инцидент произошел в субботу, 20 января, вечером, в супермаркете «Пятерочка», расположенном на улице Энгельса,13. Уфимка Линда Иванова попала в неприятную ситуацию, отправившись за покупками вместе с дочкой, которой 2 года 3 месяца.

- Магазин располагается рядом с нашим домом, мы взяли тысячу рублей и пошли за продуктами. Из трех касс работала только одна, хотя в магазине было много покупателей. Выстроилась длинная очередь. Моя девочка к тому моменту уже устала и стала капризничать. В какой-то момент она то ли махнула ручкой, то ли просто неловко повернулась и задела бутылку водки, стоявшую близко к краю одной из нижних полок, - рассказала Медиакорсети Линда Иванова.

По ее словам, продавцы пригласили руководство магазина и потребовали, чтобы покупательница заплатила за разбитую бутылку. Ее ребенок к тому времени совсем раскапризничался, так что Линда после недолгих препирательств уступила, несмотря на то, что стоявшие рядом покупатели вступились за нее.

- Один из них, кстати, известный человек, взялся спорить с персоналом магазина и настаивал, что они не имеют право требовать с меня оплату за разбитый ребенком товар, который был плохо закреплен на полке. Однако торговые работники не пожелали ничего слушать, - рассказала Линда. – К сожалению, я целыми днями занята с детьми и не располагаю возможностью ходить по инстанциям и отстаивать свои права. Но, возможно, моя история станет поучительной для других.

Медиакорсеть попросила прокомментировать данную ситуацию уфимского практикующего юриста Айгуль Файзуллину.

- В данном случае претензии продавцов были необоснованны, поскольку ребенок разбил товар случайно, без злого умысла. До оплаты товара в кассе его собственником является магазин, который обязан был позаботиться о безопасности товара и принять меры для его сохранения. В данном случае этого явно не было сделано. Статья 1064 Гражданского кодекса РФ гласит, что невиновное лицо в подобных ситуациях освобождается от обязанности возместить вред. Порча принадлежащего магазину товара на его территории до момента оплаты является риском случайной гибели имущества или случайного его повреждения. И этот риск, согласно статье 211 Гражданского кодекса России, должен брать на себя магазин, если иное не предусмотрено договором, - разъяснил юрист.

В подобных случаях покупателю следовало потребовать составить акт о порче товара, в котором следовало изложить свое мнение о происшедшем, чтобы в дальнейшем продавцы не утверждали обратное. Можно отметить, что в магазине был мокрый пол либо товар стоял слишком близко к краю полки. Один экземпляр акта следует взять с собой. Если торговые работники вздумают судиться, этот акт послужит аргументом в вашу пользу. Но как показывает опыт, они об этом сами знают и в большинстве случаев в суд уже не обращаются.

Получить оперативный комментарий в супермаркете не удалось, руководства не оказалось на месте.