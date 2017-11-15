В Башкирии мужчину убили за то, что налил мало водки
Сегодня, 13:01ПолитикаТатьяна МайороваФото: следком
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Семейная трагедия случилась в городе Стерлитамаке.
Накануне в полицию Стерлитамака поступило сообщение о смерти 32-летнего хозяина квартиры. Вскоре выяснилось, что мужчина стал жертвой бытового конфликта.
Как следует из материалов дела, накануне в его квартире была пьянка, в которой участвовали он сам, его сестра и их 47-летний родственник. Между братом и сестрой возникла ссора из-за того, что он налил мало водки женщине. Их собутыльник вступился за даму и сильно избил ее брата, который вскоре умер от полученных травм.
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Фото: следком
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Уже предъявлено обвинении 47-летнему мужчине и проведен следственный эксперимент. Решается вопрос об аресте обвиняемого.
Следствие продолжается.
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