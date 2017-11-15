В Башкирии мужчину убили за то, что налил мало водки

Семейная трагедия случилась в городе Стерлитамаке.

Как следует из материалов дела, накануне в его квартире была пьянка, в которой участвовали он сам, его сестра и их 47-летний родственник. Между братом и сестрой возникла ссора из-за того, что он налил мало водки женщине. Их собутыльник вступился за даму и сильно избил ее брата, который вскоре умер от полученных травм.