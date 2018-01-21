"Салават Юлаев" обыграл "Слован" в Уфе

Поэтому сегодня у подопечных Эркки Вестерлунда не было выбора – нужно было брать три очка. Однако по установившейся традиции последних матчей первыми забросили шайбу гости – на 10-й минуте Райан Гарбутт открыл счет. Уфимцы выглядели не совсем проснувшимися, но тем не менее к концу периода основательно навалились на ворота словаков, и Владимир Ткачев реализовал большинство – 1:1.