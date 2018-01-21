На зарплаты игрокам "Салавата Юлаева" потратят более миллиарда рублей
Сегодня, 02:00СпортРустэм БашкирцевФото: hcsalavat.ru
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Более 1,37 миллиарда рублей потратят на игроков ХК "Салават Юлаев" в этом сезоне. Более миллиарда из этой суммы - это зарплаты, а еще почти 360 миллионов - бонусы.
Как отмечает спортивный портал "Чемпионат", с "Салавата Юлаева" в этом сезоне "строго спросят". Место в турнирной таблице пока не соответствует вложенным в команду средствам.
- Сейчас в пользу уфимцев играет полная поддержка со стороны президента республики Рустэма Хамитова, - говорится в сообщении. - Он чётко дал понять, что полностью доверяет тренерскому штабу во главе с финским специалистом Эрккой Вестерлундом. Значит, слухи вокруг возможной отставки финна и генерального менеджера юлаевцев Леонида Вайсфельда можно отбросить в сторону.
Напомним, пока "Салават Юлаев" занимает седьмое место в турнирной команде Востока.
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