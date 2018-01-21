На зарплаты игрокам "Салавата Юлаева" потратят более миллиарда рублей

Как отмечает спортивный портал "Чемпионат" , с "Салавата Юлаева" в этом сезоне "строго спросят". Место в турнирной таблице пока не соответствует вложенным в команду средствам.

- Сейчас в пользу уфимцев играет полная поддержка со стороны президента республики Рустэма Хамитова, - говорится в сообщении. - Он чётко дал понять, что полностью доверяет тренерскому штабу во главе с финским специалистом Эрккой Вестерлундом. Значит, слухи вокруг возможной отставки финна и генерального менеджера юлаевцев Леонида Вайсфельда можно отбросить в сторону.