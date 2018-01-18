Одноклассники помогут безработным найти работу

В Одноклассниках открылся проект «Работы мечты», в котором участники социальной сети могут поделиться своими историями с хэштегом #работамечты и получить советы по трудоустройству. Авторы нескольких историй получат бесплатную помощь в поиске работы от проекта «Антирабство». Пользователи будут выбирать одну из десяти историй путем голосования каждую неделю в течение месяца. Победители получат бесплатную помощь в поиске работы и будут вести видеодневники в приложении OK Live с рассказом об этом.