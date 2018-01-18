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Одноклассники помогут безработным найти работу

18 января 2018, 16:33
Для участия в проекте необходимо рассказать свою историю о карьере или поиске работы с хэштегом #работамечты.

В Одноклассниках открылся проект «Работы мечты», в котором участники социальной сети могут поделиться своими историями с хэштегом #работамечты и получить советы по трудоустройству. Авторы нескольких историй получат бесплатную помощь в поиске работы от проекта «Антирабство». Пользователи будут выбирать одну из десяти историй путем голосования каждую неделю в течение месяца. Победители получат бесплатную помощь в поиске работы и будут вести видеодневники в приложении OK Live с рассказом об этом.

Делиться историями можно как о себе, так и о друзьях и родных. Проект поможет пользователям, которые оказались в сложной карьерной ситуации – тем, кто остался без работы, хочет трудоустроиться после долгого перерыва или ищет себя.

В рамках проекта будут проводиться мастер-классы от ведущих российских экспертов, а также публиковаться видеоролики и онлайн-вебинары для тех, кто находится в поисках работы и новых возможностях для карьеры.

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#Новости#Злата Зукович#Технологии
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