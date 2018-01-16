В Одноклассниках объявлены номинанты «Чартовой дюжины 2018»

В числе номинантов премии «Чартова дюжина», за которых можно проголосовать в Одноклассниках, вошли Земфира, Баста, Би-2, 5’nizza, Ленинград, Oxхxymiron и другие известные музыканты.
Голосование проходит в специальном приложении социальной сети. Голосовать можно один раз в день за одного исполнителя или группу в каждой категории. Номинации: «Солист», «Солистка», «Группа», «Клип», «Альбом», «Дуэт», «Концерт» и «Взлом».
Церемония вручения премии пройдет 15 февраля на арене «ВТБ Ледовый дворец».
В номинации «Альбом» можно выбрать лучший релиз года. Это:
- 25/17 – Ева едет в Вавилон
- БИ-2 – Горизонт событий
- Вася Обломов - Долгая и несчастливая жизнь
- Ногу Свело! – Материки моей планеты
- Пикник – Искры и канкан
Лучший «Дуэт»:
- 25/17 feat. Аффинаж – Моряк
- Ангел НеБес feat. Сергей Чиграков – Апрель
- Балу ft. КняZz, Чача (НАИВ), Сид (Тараканы!), Маррадёр (Порт 812)
- БИ-2 feat. Oxxxymiron – Пора возвращаться домой
- СерьГа feat. Варвара Охлобыстина - Мы забьём на войну
Лучшего исполнителя можно выбрать в номинации «Солист»:
- Бабкин Сергей (гр. «5’Nizza»)
- Кипелов Валерий (гр. «Кипелов»)
- Ревякин Дмитрий (гр. «Калинов мост»)
- Шевчук Юрий (гр. «ДДТ»)
- Шнуров Сергей (гр. «Ленинград»)
Лучшую исполнительницу – в номинации «Солистка»:
- Арбенина Диана (гр. «Ночные снайперы»)
- Геворкян Лусинэ (гр. «LOUNA»)
- Земфира
- Сурганова Светлана (гр. «Сурганова и оркестр»)
- Хелависа (гр. «Мельница»)
Выбираем лучшее событие года в номинации «Концерт»:
- «25/17»: презентация альбома "Ева едет в Вавилон", 04.11.17, Stadium
- «Ленинград»: концерт «20 лет на радость!», 13.07.17, Открытие Арена
- «Баста»: большой сольный концерт, 22.04.17, СК Олимпийский
- «БИ-2»: презентация нового альбома «Горизонт событий», 25.11.17, Ледовый Дворец ВТБ
- «ДДТ»: программа "История звука", 05.03.2017, СК Олимпийский
За победу в номинации «Группа» поборются:
- 25\17
- БИ-2
- Brainstorm
- Ленинград
- Сплин
В категории «Взлом» можно проголосовать за группы:
- Artemiev
- Vas’ («Вась»)
- План Ломоносова
- Rusted
- Суп Харчо
И, наконец, лучшее видео года можно будет выбрать в номинации «Клип»:
- Аквариум - Что нам делать с пьяным матросом?
- Баста - Сансара (при уч. Д.Арбениной, A.Ф.Скляра, С.Бобунца, SunSay, Анта (25/17) и Скриптонита)
- БИ-2 feat. John Grant – Виски
- Ленинград — Вояж
- 5'nizza - Самолет .