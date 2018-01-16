В Одноклассниках объявлены номинанты «Чартовой дюжины 2018»

В социальной сети началось голосование за лучших музыкантов.

В числе номинантов премии «Чартова дюжина», за которых можно проголосовать в Одноклассниках, вошли Земфира, Баста, Би-2, 5’nizza, Ленинград, Oxхxymiron и другие известные музыканты.

Голосование проходит в специальном приложении социальной сети. Голосовать можно один раз в день за одного исполнителя или группу в каждой категории. Номинации: «Солист», «Солистка», «Группа», «Клип», «Альбом», «Дуэт», «Концерт» и «Взлом».

Церемония вручения премии пройдет 15 февраля на арене «ВТБ Ледовый дворец».

В номинации «Альбом» можно выбрать лучший релиз года. Это:

25/17 – Ева едет в Вавилон БИ-2 – Горизонт событий Вася Обломов - Долгая и несчастливая жизнь Ногу Свело! – Материки моей планеты Пикник – Искры и канкан

Лучший «Дуэт»:

25/17 feat. Аффинаж – Моряк Ангел НеБес feat. Сергей Чиграков – Апрель Балу ft. КняZz, Чача (НАИВ), Сид (Тараканы!), Маррадёр (Порт 812) БИ-2 feat. Oxxxymiron – Пора возвращаться домой СерьГа feat. Варвара Охлобыстина - Мы забьём на войну

Лучшего исполнителя можно выбрать в номинации «Солист»:

Бабкин Сергей (гр. «5’Nizza») Кипелов Валерий (гр. «Кипелов») Ревякин Дмитрий (гр. «Калинов мост») Шевчук Юрий (гр. «ДДТ») Шнуров Сергей (гр. «Ленинград»)

Лучшую исполнительницу – в номинации «Солистка»:

Арбенина Диана (гр. «Ночные снайперы») Геворкян Лусинэ (гр. «LOUNA») Земфира Сурганова Светлана (гр. «Сурганова и оркестр») Хелависа (гр. «Мельница»)

Выбираем лучшее событие года в номинации «Концерт»:

«25/17»: презентация альбома "Ева едет в Вавилон", 04.11.17, Stadium «Ленинград»: концерт «20 лет на радость!», 13.07.17, Открытие Арена «Баста»: большой сольный концерт, 22.04.17, СК Олимпийский «БИ-2»: презентация нового альбома «Горизонт событий», 25.11.17, Ледовый Дворец ВТБ «ДДТ»: программа "История звука", 05.03.2017, СК Олимпийский

За победу в номинации «Группа» поборются:

25\17 БИ-2 Brainstorm Ленинград Сплин

В категории «Взлом» можно проголосовать за группы:

Artemiev Vas’ («Вась») План Ломоносова Rusted Суп Харчо

И, наконец, лучшее видео года можно будет выбрать в номинации «Клип»: