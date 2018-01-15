В Уфе приступили к занятиям ученики школы № 44, закрытой на ремонт

Что касается ремонта школы, то сейчас здесь демонтирован кирпичный пристрой, соединяющий между собой два спорткомплекса. В первом котловане идет строительство фундамента железобетонными блоками. Во втором котловане производится заливка фундамента. Выкопан третий котлован. Полностью установлен башенный кран. Расчищена площадка для его работы.