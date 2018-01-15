В Башкирии возбудили дело после самосожжения мужчины в Ишимбае

Сегодня, 15 января, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту попытки самоубийства, которая произошла утром в городе Ишимбае.
Напомним, сегодня примерно в полдень соцсети и СМИ буквально «взорвались» сообщениями об акте самосожжения, происшедшем на глазах у многих горожан. Сообщения сопровождались жуткими фотографиями полуобнаженного мужчины с ожогами, лежавшего на снегу.
На место происшествия прибыла охрана, за ней – медики, которые увезли обожженного мужчину на скорой. У него сильно пострадали голова и спина. Как выяснилось позднее, ожоги составили около 80 процентов кожи.
Уголовное дело возбуждено следкомом по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).
- Следователям предстоит выяснить, имело ли место доведение до самоубийства со стороны кого бы то ни было или причиной происшедшего несчастья стали личные мотивы. Известно, что в следственное управление и территориальный следственный отдел пострадавший ранее не обращался. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следкоме.
Тем временем в соцсетях активно обсуждается версия о том, что пострадавший мужчина решился на столь крайнюю форму протеста после того, как отчаялся получить лекарства. Мужчину зовут Дмитрий Рудов, ему около 40 лет, он женат, в семье растут двое детей.
Как стало известно Медиакорсети, за месяц до происшедшего мужчина отправлял письмо в адрес президента России Владимира Путина. Он сообщил, что был незаконно уволен с работы в «Газпром Нефтехим Салават».
По словам Рудова, поводом для увольнения стал конфликт с непосредственным руководителем.
В том же письме Дмитрий жаловался, что ему не дают инвалидность в связи с подагрой, для лечения которой необходимы дорогостоящие лекарства. Приобрести их без инвалидности Рудов не имел возможности.
Медиакорсеть следит за развитием событий.