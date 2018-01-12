Искусство и цифра – две вещи несовместные?

- Я снимаю шляпу перед вами, кто работает по закону о госзакупках, - обратился он к представителям музеев и библиотек. – Если бы я работал по вашим правилам, я бы завтра уже закрылся. И я не понимаю, когда говорят о показателях эффективности работы музеев, например, - в количестве посетителей. Для меня не важно, сколько придет к нам в «Облака», зато критически важно, сколько человек уйдет от нас с ощущением счастья. Насильно в культуру приводить нельзя, это может вызвать аллергию надолго, если не навсегда.