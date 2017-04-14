Тимербулат Каримов прилетел в Уфу на открытие парка «Россия – Моя История»

12 июня одним из первых посетителей интерактивного исторического парка «Россия – Моя История», развёрнутого в Уфе, стал учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов.

Тимербулат Каримов и его супруга Инга Каримова, прибыли в Уфу для участия в праздновании Дня России, 263-летия со дня рождения Салавата Юлаева и 443-летия основания крепости Уфа вместе с Полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем, который совершал рабочий визит в Республику Башкортостан.

«Каждый год, отмечая этот праздник, мы говорим себе о том, что страна стала ещё сильнее, ещё больше сплотилась, - сказал полпред Президента РФ Михаил Бабич на торжественной церемонии открытия исторического парка. - Страна глубже и величественнее представлена сегодня во всем мире. В том числе и потому, что мы очень глубоко, трепетно подходим к своей истории. Государство, которое не знает своей истории, не имеет будущего. Мы открываем мультимедийный парк «Россия – Моя история» в Уфе, в первом после Москвы городе. Дальше этот проект будет реализован во многих регионах нашей страны. В Приволжском федеральном округе в ближайший год такие выставки будут открыты в Самаре, Казани, Перми, Саратове, Нижнем Новгороде», - сообщил он.

Исторический парк «Россия – Моя История», развернутый на территории «ВДНХ-Экспо» в Уфе, представляет собой мультимедийную инсталляцию, в которой в последовательной, живой, научно обоснованной, эмоционально насыщенной и наглядной форме изложены факты, анимированные изображения, выдержки из документов, высказывания участников событий, которые все вместе составляют рассказ о тысячелетней истории России.

В экспозиции, развёрнутой в Уфе, в повествование об истории страны органично вплетена информация об истории и культуре Башкортостана, новейшая 3D-реконструкция Уфимского кремля, мультимедийная книга о природных богатствах края, а также изображение Народного поэта Башкортостана Мустая Карима, вековой юбилей которого отмечается в 2019 году.

«Исторический парк «Россия – Моя История» - это не просто популяризация истории страны, а способ в понятной форме довести до нового поколения россиян национальную идею нашего общего Отечества, - отметил Тимербулат Каримов, ознакомившись с экспозицией. - Думаю, что современные технологии позволят тиражировать эту технологию во многих городах страны. Мне очень приятно, что первый такой парк открылся в моей родной Уфе. А виртуальная встреча с дедом, классиком башкирской литературы Мустаем Каримом, которая произошла в ходе осмотра экспозиции, стала для меня очень волнующей».

Основу технического воплощения исторического парка составляют видеопроекционные коллажи, в которых оживают картины истории Отечества, с помощью дикторского текста и управляемой смены изображения, панорамных фильмов. Изображение проецируется как на вертикальные поверхности, так и на горизонтальные, есть и купольный полусферический проекционный зал в форме шатра.

Этот проект разворачивается в стране по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Куратором проекта является епископ Тихон (Шевкунов), викарий Патриарха Московского и Всея Руси. Несмотря на высокий церковный сан епископа Тихона в иерархии РПЦ, выставка является светской, собственно истории Русской православной церкви посвящены лишь отдельные компоненты экспозиции, связанные с крещением Руси, воинствующим атеизмом советской власти, а также трагическим страницам истории православного и мусульманского духовенства, которое было подвергнуто кровавым репрессиям в ходе сталинского террора.

Материалы экспозиции представлены в четырех тематических блоках: «Рюриковичи» (IX-XVI вв.), «Романовы» (XVII-начало XX века), «От великих потрясений к Великой Победе» (1917-1945 гг) и «Россия – Моя История» (современность). Каждый из блоков был развернут в Москве, в качестве отдельной экспозиции, начиная с 2013 года, и вызвал интерес сотен тысяч посетителей. В скором времени такие парки откроются также в Санкт-Петербурге, Тюмени, Волгограде, Ставрополе и других городах страны.

Как сообщает пресс-служба Главы Башкортостана, со ссылкой на организаторов проекта, выбор Уфы в качестве первой площадки после Москвы, где развёрнут исторический парк, не случаен. В республике уделяется приоритетное внимание образовательным проектам, имеется развитая конгрессная инфраструктура, а её уникальной особенностью является многонациональность и многоконфессиональность.

В ходе рабочего визита Тимербулат Каримов осмотрел побывал в Музее боевой славы в парке Победы, а во время посещения выставочного комплекса «ВДНХ-Экспо», где работает исторический парк, также ознакомился с экспозицией художественного форума ART-UFA, который открылся в этот же день, а также побывал на лекции Епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова) «Февраль семнадцатого».

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