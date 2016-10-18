Уфимец создал сайт «Уфатека» об истории города

В интернете появился сайт «Уфатека» - сетевая энциклопедия об истории города. Он работает на том же программном комплексе, что и Википедия - CMS Media Wiki - и имеет схожее оформление. На этом ресурсе планируется собрать данные о всех населенных пунктах республики.

Как рассказал Медиакорсети создатель сайта Константин Кузнецов, идея создания этого сайта пришла еще в 2013 году. В силу разных причин технического характера запустить проект удалось только в этом году, и по счастливому стечению обстоятельств это произошло в День города.

- Побудило меня к созданию «Уфатеки» недостаточное внимание к уфимской истории, - говорит Кузнецов. - Например, в широком доступе сложно найти полные имена всех уфимских градоначальников, даже советских времён, я уж не говорю о биографиях и фото. Портреты дореволюционных губернаторов тоже так сходу не найдёшь. Причем, конечно же, нельзя сказать, что по уфимской истории никто не работает. Но в тот же интернет эти сведения порой не доходят, тут я и вижу миссию проекта в качестве медиатора.

Сейчас на сайте уже более 140 статей и в общей сложности 1643 страницы. Это, по словам разработчика, лишь малая часть того, что он хочет сделать. Уже выложенные статьи также будут дополняться.

- В плане – написать историю всех городов и населённых пунктов Башкирии, составить максимально полный каталог исторических фото, сделать подробные статьи по всем памятникам истории и архитектуры и о многом другом, - рассказал Кузнецов. - Но, конечно, главное - это люди: те, кто тут жил, строил, творил, уходил на войну, переселялся издалека или не через одно поколение «врос корнями». В общем, о нашем крае и о наших предках.

Проект «Уфатека» - некоммерческий, разработкой сайта его разработчик занимался бесплатно. В дальнейшем он рассчитывает на помощь краеведов, историков, людей, имевших опыт написания и редактирования вики-проектов, а также всех неравнодушных граждан.

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