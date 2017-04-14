В Уфе открыли интерактивный исторический парк

Башкирия стала вторым после Москвы регионом, где открылся исторический парк «Россия - Моя история».

В уникальную экспозицию вошло около 500 единиц мультимедийной техники, с помощью которой можно проследить тысячелетнюю историю России.

Экспозицию развернули в павильоне ВДНХ на площади 7 тыс кв м. Сегодня посетители могли осмотреть ее бесплатно. Впечатления от выставки, даже при самом беглом осмотре, потрясающие.

Вот фото и видео, которые позволят получить небольшое представление о парке.

Электронная книга, страницы которой оживают на глазах. Видео Видео: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

- Проделан огромный масштаб работы: научной, исторической. Сама логика изложения событий правильно выбрана - только исторические факты. Все, что беспокоит в современной жизни, очень легко можно найти в конкретных исторических фактах, - поделился с журналистами при осмотре экспозиции полпред президента России в ПФО Михаил Бабич.

Организаторы выставки рассказали, что посетители могут взять аудиогид, для каждого раздела выставки есть аудиоэкскурсия длительностью 40 минут. Начинать надо с раздела «Рюриковичи», затем можно перейти к «Романовым», после чего к новейшей истории России. Периодически на протяжении всей экспозиции встречаются эпизоды из истории башкир и Башкортостана.

Исторический парк останется в Уфе навсегда. До конца года подобные мультимедийные парки появятся как минимум в 17 городах России. По словам Михаила Бабича, шесть из них будут созданы в Приволжском федеральном округе.

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