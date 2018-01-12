Голкипер «Салавата Юлаева» Бен Скривенс поедет на Олимпиаду в Корею

В состав олимпийской сборной Канады вошел голкипер ХК «Салават Юлаев» Бен Скривенс. В составе уфимской команды в сезоне 2017/2018 гг Скривенс сыграл 35 матчей, из 893 бросков отразил 819 (91,7%)
Вот полный состав сборной Канады, которая отправится на Олимпиаду в корейский Пхенчхан.
Вратари: Бен Скривенс («Салават Юлаев», КХЛ), Джастин Питерс («Кёльн», DEL), Кевин Пулен («Медвешчак», EBEL).
Защитники: Стефан Эллиот («ХВ-71», SHL), Чарльз Дженовей («Лада», КХЛ), Коди Голубефф («Стоктон Хит», АХЛ), Марк-Андре Граньяни («Динамо» Мн, КХЛ), Крис Ли («Металлург» Мг, КХЛ), Максим Норо («Бёрн», NLA), Мэт Робинсон (ЦСКА, КХЛ), Карл Столери («Динамо» Р, КХЛ).
Нападающие: Рене Бурк («Юргорден», SHL), Жильбер Брюле («Куньлунь», КХЛ), Эндрю Эббетт («Бёрн», NLA), Куинтон Хауден («Динамо» Мн, КХЛ), Крис Келли («Бельвиль», AHL), Роб Клинкхаммер («Ак Барс», КХЛ), Брэндон Козун («Локомотив», КХЛ), Максим Лапьер («Лугано», NLA), Эрик О`Делл («Сочи», КХЛ), Мэйсон Рэймонд («Бёрн», NLA), Дерек Рой («Линчёпинг», SHL), Кристиан Томас («Уилкс-Бэрри», AHL), Войтек Вольски («Металлург» Мг, КХЛ), Линден Вей («Барыс», КХЛ).
Олимпиада в Корее пройдет с 9 по 25 февраля.