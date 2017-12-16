В Башкирии строительство жилья сократилось на 14%

В Башкирии с января по ноябрь этого года введено в эксплуатацию 25,6 тыс. квартир общей площадью 1977,1 тыс. кв. м., сообщает Башстат. По данным статистиков, этот показатель на 14,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.