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В Башкирии строительство жилья сократилось на 14%

16 декабря 2017, 14:55
Большую часть жилья жители республики построили за свой счет и с помощью кредитов.

В Башкирии с января по ноябрь этого года введено в эксплуатацию 25,6 тыс. квартир общей площадью 1977,1 тыс. кв. м., сообщает Башстат. По данным статистиков, этот показатель на 14,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большую часть жилья – 70,6% (или 1395, 2 тыс. кв. м.) жители республики построили за свой счет и с помощью кредитов.

Всего на 1 тыс. человек населения республики в этом году было построено 486 кв. м.

Как отметили статистики, по итогам 11 месяцев этого года республика занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа по вводу в действие жилых домов, по вводу жилья на душу населения – пятое.

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#Новости#Ольга Корзик#Экономика
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