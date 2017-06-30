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Мертвые точки на карте столицы: ТОП-7 уфимских долгостроев
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Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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Мертвые точки на карте столицы: ТОП-7 уфимских долгостроев

16 августа, 16:16ГородОльга КорзикФото: Екатерина Петропавловская
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