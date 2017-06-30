Мертвые точки на карте столицы: ТОП-7 уфимских долгостроев

В сентябре около 200 обманутых дольщиков из Башкирии планируют присоединиться к общероссийской акции «Бездомный дольщик». Люди, купившие квартиры в жилых комплексах Уфы, Стерлитамака и Нефтекамска, планируют 16 сентября выйти с плакатами к Дворцу спорта. В мэрии города пока это мероприятие не согласовали.

Жилой комплекс «Юл-ай»

Жилой комплекс «Юл-ай» находится в квартале Айская-Брестсткая и Сун-Ят-Сена. Застройкой данной территории занималась компания ООО «Завод Промсталь» (принадлежит бывшему вице-мэру Уфы Владиславу Никитину). Компания получила право на развитие территории в 2011 году. После назначения на должность нового первого замглавы администрации Уфы Александра Филиппова в конце 2012 года у компании начались проблемы со строительным бизнесом. Тогда городская администрация в судах стала пересматривать сотни договоров аренды на землю. В случае с «Промсталью» администрация пыталась доказать, что у девелопера не было законных оснований для заключения договора развития территории. Несколько домов застройщик все же сдал с задержкой. Сейчас недостроенным является один дом. Сдать дом должны были еще в 2015 году. До сих пор 73 дольщика не могут вселиться в свои квартиры. Сейчас строительные работы не ведутся, так как нет разрешения на строительство.

Дольщики активно пытаются добиться от властей города и республики содействия в решении их вопроса: проводят одиночные пикеты у Белого дома и у городской мэрии. Зимой этого года они ездили в Москву, где обращались в генеральную прокуратуру, следственный комитет, в Государственную Думу.

В марте дольщики провели акцию: они на коленях вползли на крышу недостроенной многоэтажки и развернули там плакаты с обращением к властям региона с просьбой решить их проблему. Однако дело с мертвой точки до сих пор не сдвинулось.

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Александр Филиппов в мэрии с апреля этого года не работает. Его уволили с формулировкой «за утрату доверия» после заседания комиссии по урегулированию конфликтов у муниципальных служащих. Тогда комиссия пришла к выводу, что Филиппов в 2012 году после нескольких месяцев работы в администрации согласовал выделение компании своей сестры ООО «Энергогазстрой» земельного участка под строительство магазина «О’кей». Об этом он не предупредил своего работодателя.

В настоящее время Владислав Никитин находится в местах лишения свободы. В начале июня Октябрьский районный суд Уфы признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Суд посчитал, что Никитин, будучи заместителем главы администрации Уфы, чиновник организовал и согласовал принял решения, которые позволили перевести в муниципальную собственность 170 га федеральной земли аэродрома ДОСААФ, а затем продать. Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строго режима. Сам Никитин вины не признал. Его адвокаты заявляли о том, что планируют оспорить приговор.

2. ЖСК «Дуслык-строй»

Еще один недострой находится на улице Кирова, 43/2. По планам, здесь должен был разместиться 10-ти этажный жилой дом. Строительные работы с 2009 года вел жилищно-строительный кооператив «Дуслык-строй». Фактически строительство остановилось в 2011 году. До сих пор в свои квартиры не могут въехать 99 пайщиков.

В настоящее время в Кировском суде Уфы рассматривается дело в отношении бывшего председателя кооператива Разифа Абдрашитова и директора подрядного ООО «Энерготехсервис» Андрея Чеботарева. Следствие считает, что они похитили свыше 307 млн руб. денег пайщиков, которые потратили на личные цели. Деньги, по версии следствия, они потратили на дорогие авто и квартиры. В июле этого года на Кипре задержали другого участника дела – 65-летнего Валерия Денисова, который также ранее был председателем кооператива.

В настоящее время в Арбитражном суде Башкирии рассматривается дело о признании ЖСК банкротом. С иском в суд обратился уфимский фонд «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч». Компания выступала заказчиком строительства этого жилого дома. «Луч» заявил в суде, что задолженность кооператива перед ним составляет порядка 2 млн руб. При этом в «Дуслык-строе» денег на то, чтобы рассчитаться с задолженностью нет.

В 10 июля этого года 9 пайщиков этого дома объявили голодовку. Тогда они расположились в одной из квартир долгостроя. Голодовку они прекратили 12 июля после того, как получили официальное письмо от госкомстроя Башкирии, где чиновники пообещали, что правоохранительные органы проведут доследственную проверку действий застройщика. Жители заявили, что, если их требования исполнены не будут, они возобновят голодовку.

3. Микрорайон «Урал»

Еще одним проблемным объектом на карте Уфы является микрорайон «Урал». Застройщиком данного объекта является компания «Башинвестдом». Компания должна была завершить строительство трех домов еще в 2011-2014 годах. Но дома до сих пор не построены: готовность дома литер 13, по словам дольщиков, примерно 80%, дома литер 35 – около 30%, а строительство дома литер 10 даже не начиналось. Вложили деньги в строительство домов 218 человек. Общая сумма составляет около 500 млн руб.

В феврале и марте дольщики выходили с одиночными пикетами к зданию прокуратуры республики, а также к Белому дому, а в июне записали обращение к президенту страны Владимиру Путину с просьбой решить эту проблему.

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В марте зампредседателя госкомтроя Ильдар Ягудин сообщал о том, что эти объекты будут переданы другому застройщику.

- У БИДа (ЗАО «Башинвестдом» - прим.ред.) есть недвижимость в Кумертау и в Уфе, они ее реализуют. Но для покрытия расходов средств недостаточно, и поэтому мы сейчас думаем, как передать эти объекты другому застройщику в обмен на квартиры, которые еще не проданы. Пока он (застройщик – прим.) не определен, -сказал тогда он.

Как рассказал Медиакорсети один из дольщиков Виталий Листков, эти объекты пока не проданы, а в отношении БИДа введена процедура банкротства – наблюдение.

4. Ферина, 15/1

Следующий неострой находится на территории Богородско-Уфимского храма РПЦ. Строительством 17-ти этажного дома занималась компания АО «Строитель», но сейчас в отношении компании запущена процедура банкротства. Стройка заморожена с 2015 года. В строительство дома вложились около 50 человек. Сейчас в доме осталось сделать лишь отделочные и фасадные работы, стоимость которых оценивается примерно в 50 млн руб. При этом, когда все это будет завершено не ясно.

Как ранее пояснила Медиакорсети внешний управляющий АО «Строитель» Ляйсан Насырова, в настоящее время сейчас ведется процедура оценки имущества должника.

- В последующем у нас будет продажа. Вырученные средства мы сможем пустить на завершение строительства домов. Сроки я не могу назвать. Дело в том, что участников дела о банкротстве очень много, каждый соблюдает лишь свои интересы, - сказала она ранее.

5. Кувыкина, 125/1

Еще один проблемным объектом на карте Уфы является дом на улице Степана Кувыкина, 125/1. Строительством 12-ти этажного дома занималось ООО ПХК «Меркурий». В 2011 году в отношении компании началась процедура банкротства.

Договоры с компанией, как сообщало ранее РБК-Уфа, заключили около 156 семей. Общая сумма вложений оценивается примерно в 270 млн руб.

В начале августа 14 дольщиков жилого комплекса объявляли голодовку. Они требовали передать земельный участок и недостроенный дом жилищно-строительному кооперативу.

6. Миловский парк

Еще одним крупным недостроем является «Миловский парк», который расположен в Уфимском районе республики. Застройщик - «Килстройинвест» получил 206 га земли в 2014 году у Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Планировалось, что этот проект будет реализован при поддержке программы «Жилье для российской семьи», в частности будут профинансированы расходы на инфраструктуру. Но, как пояснили в компании, этого произошло.

Как ранее сообщала газета «Коммерсантъ-Башкортостан», госкомитет по строительству и архитектуре Башкирии приступил к поиску инвестора, который завершит строительство этого объекта. По оценкам госкомстроя, на завершение строительства необходимо около 1 млрд руб. Сдачи домов ждут около 1,5 тыс. дольщиков.

7. ЖК «Арбат»

Еще один недострой находится в самом центре Уфы – жилой комплекс «Арбат», строительство которого началось в 2004 году. Комплекс расположен рядом с ТРК «Галерея Art».

По планам, дом должен был состоять из 8-10 секций на 207 квартир. Первые три секции были сданы, строительство остальных заморожено.

Застройщиком данного жилого комплекса является компания «Регионстройкомплекс». Как ранее сообщала газета «Коммерсантъ-Башкортостан», в 2013 году компания пыталась в суде обязать администрацию города вернуть разрешение на строительство, которое было истекло в конце 2012 года. В мэрии свои позицию тогда объясняли тем, что проект этого ЖК не соответствует правилам ограничения этажности в исторической части города.

В 2014 году в Арбитражном суде Башкирии слушалось еще одно дело, касающееся этого жилого комплекса. Тогда с иском к застройщику обратилась структура Минобороны РФ – ФГКУ «Приволжско-уральское территориальное управление имущественных отношений». Управление просило суд запретить строительство запретить строительство этого дома. В ведомстве тогда пояснили свою позицию тем, что секция «Арбата» расположена рядом с объектом Минобороны – нежилым зданием по улице Ленина, 19 (Уфимская квартирно-эксплуатационная часть Минобороны).

Дозвониться до компании «Регионстройкомплекс» не удалось. Телефоны, которые указаны на сайте компании, не работают.

Информации о дольщиках этого жилого комплекса нет.

Напомним, что ранее глава региона Рустэм Хамитов сообщал, что в Башкирии в зоне риска находится около 3,5 тыс. дольщиков, из них 500-600 человек квалифицируются как обманутые дольщики.

Глава региона пояснил, что вопрос по трем тысячам дольщиков решаемый и стройки будут доведены до финиша, люди получат свое жилье, а ситуация с 500-600 гражданами «сложнее», так как там действовали мошенники. Он пообещал, что вопрос с обманутыми дольщиками будет решен в этом году.

- Мне очень жаль своих земляков, наших граждан, которые попали в лапы мошенников. Безусловно, я переживаю эту беду точно так же, как и они. Перекладываю часть вины и на Правительство, которое вовремя что-то не рассмотрело, и на мэрии городов, муниципалитеты, которые допустили такого рода развитие событий, - отметил глава республики.

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