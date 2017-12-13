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В Башкирии обсудят последствия выброса рутения на заседании парламента

13 декабря 2017, 10:09
В качестве источника тревожной информации упоминалась станция метеоконтроля Уфа-Дема.

21 декабря парламент Башкирии заслушает доклад министра природопользования и экологии республики Илдара Хадыева об экологической ситуации в регионе, сообщается на официальном сайте Госсобрания. Вчера в Уфе прошел президиум республиканского парламента, на котором утвердили повестку дня и дату последнего в этом году пленарного заседания Госсобрания Башкирии.

Спикер регионального парламента Константин Толкачев заявил, что будут приглашены руководители всех ведомств, связанных с проблемами экологии. В рамках правительственного часа депутаты планируют рассмотреть вопрос о «О ходе реализации государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан». Обсудят в том числе и возможные последствия загрязнения облаком рутения-106.

Напомним, ранее Илдар Хадыев заявлял, что тема рутения сильно преувеличена, а источники до сих пор не определены. С 27 сентября по 13 октября в Европе началась паника после обнаружения радиоактивного облака.

В повестке дня много других вопросов, в том числе и поправки в бюджет на текущий год.

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#Новости#Экология#Злата Зукович#Общество
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