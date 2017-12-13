В Башкирии обсудят последствия выброса рутения на заседании парламента

21 декабря парламент Башкирии заслушает доклад министра природопользования и экологии республики Илдара Хадыева об экологической ситуации в регионе, сообщается на официальном сайте Госсобрания. Вчера в Уфе прошел президиум республиканского парламента, на котором утвердили повестку дня и дату последнего в этом году пленарного заседания Госсобрания Башкирии.