Горсовет Уфы отменил годовую аккредитацию журналистов

Напомним, ежегодная аккредитация на весь год является формальностью. Журналисты проходят аккредитацию перед каждым заседанием совета. Также открытым остался вопрос присутствия прессы на заседаниях комиссий. Ранее представители разных изданий обращались в городской Совет с предложением сделать гласными и прозрачными для прессы работу комиссий горсовета, на которых принимаются и обсуждаются важные для горожан решения. Но до сих пор в работе горсовета нет практики регулярного оповещения журналистов о повестке дня комиссий, и горожане остаются не осведомленными о том, что происходит на их заседаниях.