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Горсовет Уфы отменил годовую аккредитацию журналистов

13 декабря 2017, 11:46
Но на свои комиссии их особо не приглашают.

Депутаты горсовета Уфы решили в очередной раз продемонстрировать видимость открытости своей работы. Сегодня на заседании они отменили положение, согласно которому журналисты, посещающие совет, должны проходить годовую аккредитацию.

Как пояснил председатель профильной комиссии Вадим Лукьянов, решение принято по результатам мониторинга работы Госсобрания-Курултая и других государственных органов.

- От годовой аккредитации все давно отказались, - пояснил он.

Напомним, ежегодная аккредитация на весь год является формальностью. Журналисты проходят аккредитацию перед каждым заседанием совета. Также открытым остался вопрос присутствия прессы на заседаниях комиссий. Ранее представители разных изданий обращались в городской Совет с предложением сделать гласными и прозрачными для прессы работу комиссий горсовета, на которых принимаются и обсуждаются важные для горожан решения. Но до сих пор в работе горсовета нет практики регулярного оповещения журналистов о повестке дня комиссий, и горожане остаются не осведомленными о том, что происходит на их заседаниях.

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