Депутат горсовета Уфы Артур Хазигалеев отказался поддержать бюджет города

Депутат горсовета Уфы Артур Хазигалеев сообщил, что проголосовал против принятия бюджета города из-за отсутствия статьи об инвестициях.
- Решение глубоко проанализированное: внимательно выслушал доклад финансового управления, лично пообщался с главой управления Гульнарой Галимзяновной, изучил все документы, - сообщил Артур Хазигалеев на странице в социальной сети. - Проголосовал против, потому что план финансового управления не предполагает никакой инвестиционной деятельности до 2021 года.
По словам депутата, бюджет предполагает участие города в республиканских и федеральных программах, за счёт которых будут строится, в том числе и социальные объекты.
- Как депутат я не могу согласиться, что развитие городской среды будет полностью зависеть от внешних вливаний, которые нельзя до конца прогнозировать, - пишет Хазигалеев, - вдруг Уфа не подойдет по каким-то критериям или программу свернут? Мы все равно три года не будем думать о дорогах?
Напомним, сегодня депутаты Горсовета Уфы проголосовали за принятие бюджета на 2018, из 29 присутствующих «за» проголосовали 25 человек, двое воздержались, ещё два голоса было получено «против».