Депутат горсовета Уфы Артур Хазигалеев отказался поддержать бюджет города

- Как депутат я не могу согласиться, что развитие городской среды будет полностью зависеть от внешних вливаний, которые нельзя до конца прогнозировать, - пишет Хазигалеев, - вдруг Уфа не подойдет по каким-то критериям или программу свернут? Мы все равно три года не будем думать о дорогах?