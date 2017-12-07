Мэрия Уфы о 516,5 миллионах: они не являются ущербом для бюджета
В администрации Уфы отчитались о том, что вернули деньги, полученные от Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья. В пресс-службе мэрии сообщили, что денежные средства республика возвратила 30 ноября.
- Средства возмещения в размере 516,5 миллионов рублей не являются ущербом для бюджета Уфы, поскольку они послужили решению главной задачи, которую ставила перед собой администрация города – позволили приобрести квартиры для расселения ветхого и аварийного жилья. Квартиры на эту сумму приобретены, они находятся в Уфе, жильцы ветхих и аварийных домов расселены в безопасное и комфортное современное жилье. Таким образом, эта сумма послужила решению проблем сотен людей, которые были вынуждены проживать в опасных условиях, - следует из сообщения мэрии.
В администрации пояснили, что деньги возвращены в связи с замещением средств фонда, которые ранее были использованы для для расселения аварийных многоквартирных домов.
- Администрация городского округа город Уфа не имеет взаимоотношений с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуются в рамках соглашений, заключенных между Фондом и субъектами Федерации, - отметили в сообщении.
В мэрии сказали, что правомерность действий городских чиновников при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подтверждает судебная практика.
- Действия следственных органов и расследуемое дело не имеют отношения к реализации Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и возврату средств Фонда. Администрация города оказывает следствию полное содействие, - сообщили в мэрии.
Напомним, что решение о возврате денег было принято в октябре на заседании у вице-премьера России Дмитрия Козака. Речь идет о деньгах, которые были получены республикой на расселение аварийного жилья с 2008 по 2015 годы. Расследование этого дела вели сотрудники отдела по особо важным делам Следственного комитета Башкирии. По мнению следователей, с 2008 по 2015 год администрация Уфы заключала с застройщиками договоры «О развитии застроенных территорий». Одним из условий контрактов было расселение жильцов из аварийных домов, взамен предприниматели получали возможность застраивать освобождающиеся земли. Однако в ряде случаев расселение жильцов происходило не за счёт бизнеса, как это оговорено в контрактах, а на субсидии по федеральной программе, куда позже были включены эти дома. Ущерб от действий чиновников оценивается в 930 миллионов рублей. Журналисты стали называть это дело "аферой на миллиард".