Мэрия Уфы о 516,5 миллионах: они не являются ущербом для бюджета

Уфа вернула в Фонд содействия реформированию ЖКХ деньги, полученные на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья.

В администрации Уфы отчитались о том, что вернули деньги, полученные от Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья. В пресс-службе мэрии сообщили, что денежные средства республика возвратила 30 ноября.

- Средства возмещения в размере 516,5 миллионов рублей не являются ущербом для бюджета Уфы, поскольку они послужили решению главной задачи, которую ставила перед собой администрация города – позволили приобрести квартиры для расселения ветхого и аварийного жилья. Квартиры на эту сумму приобретены, они находятся в Уфе, жильцы ветхих и аварийных домов расселены в безопасное и комфортное современное жилье. Таким образом, эта сумма послужила решению проблем сотен людей, которые были вынуждены проживать в опасных условиях, - следует из сообщения мэрии.

В администрации пояснили, что деньги возвращены в связи с замещением средств фонда, которые ранее были использованы для для расселения аварийных многоквартирных домов.

- Администрация городского округа город Уфа не имеет взаимоотношений с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуются в рамках соглашений, заключенных между Фондом и субъектами Федерации, - отметили в сообщении.

В мэрии сказали, что правомерность действий городских чиновников при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подтверждает судебная практика.

- Действия следственных органов и расследуемое дело не имеют отношения к реализации Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и возврату средств Фонда. Администрация города оказывает следствию полное содействие, - сообщили в мэрии.